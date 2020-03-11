Участник «Дом-2» Даниил Сахнов разоблачил отцовскую любовь Ильи Яббарова





Например, ведущие интересовались, почему у Фёдора Стрелкова и Анастасии Стецевят разыгралась настоящая война, вместо простого человеческого расставания. Организаторы пригласили Даниила Сахнова, который решил сыграть роль свахи и завел переписку с Кристиной Лясковец. Сахнов решил вернуть бывшую девушку Стрелкова Фёдору. Вместо благодарности участники обвиняли Данила во вранье и двуличии.Влад Кадони напомнил Сахнову их недавний разговор, во время которого Даня делился подробностями поведения Ильи Яббарова.По словам молодого человека, Яббаров навещает собственного ребёнка не из огромной любви, а желая покрасоваться перед зрителями. Прежде чем пообщаться и поиграть с сыном, как рассказал Даня, Илья сначала проверяет, включены ли камеры и попадает ли он в кадр.Подобные откровение могут привести к серьезному конфликту между Даниилом Страховым и Ильёй Яббаровым. Не исключено, что Сахнов, как обычно, откажется от своих слов.