Звезда «Дом-2» Денис Мокроусов объяснился за переписки с другими девушками





Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель даже не пытается скрыть тот факт, что ей совсем не нравится общение Дениса Мокроусова с представительницами прекрасного пола в Сети. Ее не устраивает, что массажист продолжает давать советы своим бывшим клиенткам.По словам самого Дениса, у него нет переписок, в которых был бы флирт, как например у Ильи Подобрея. Мокроусов отмечает, что у него не было отношений на протяжении 4-х лет, а знакомых накопилось много, с которыми он просто общается.Более того, Денис Мокроусов утверждает, что не скрывал от Алены Рапунцель содержание своих переписок, хотя девушка все равно угрожала узнать пароли от его соцсетей. Кроме того, он даже уточнял у нее, а можно ли ответить своей бывшей пациентке на вопросы о болях в спине.