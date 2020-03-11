Звезда «Дом-2» Денис Мокроусов объяснился за переписки с другими девушками
Новый участник проекта «Дом-2» Денис Мокроусов продолжает общаться с разными девушками в Сети. Естественно, что звезде телестройки Алене Рапунцель все происходящее не очень нравится. Более того, девушка сказала, что если Денис не прекратит все эти переписки, то она узнает пароли от его аккаунтов в социальных сетях.
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель даже не пытается скрыть тот факт, что ей совсем не нравится общение Дениса Мокроусова с представительницами прекрасного пола в Сети. Ее не устраивает, что массажист продолжает давать советы своим бывшим клиенткам.
По словам самого Дениса, у него нет переписок, в которых был бы флирт, как например у Ильи Подобрея. Мокроусов отмечает, что у него не было отношений на протяжении 4-х лет, а знакомых накопилось много, с которыми он просто общается.
Более того, Денис Мокроусов утверждает, что не скрывал от Алены Рапунцель содержание своих переписок, хотя девушка все равно угрожала узнать пароли от его соцсетей. Кроме того, он даже уточнял у нее, а можно ли ответить своей бывшей пациентке на вопросы о болях в спине.
Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель даже не пытается скрыть тот факт, что ей совсем не нравится общение Дениса Мокроусова с представительницами прекрасного пола в Сети. Ее не устраивает, что массажист продолжает давать советы своим бывшим клиенткам.
По словам самого Дениса, у него нет переписок, в которых был бы флирт, как например у Ильи Подобрея. Мокроусов отмечает, что у него не было отношений на протяжении 4-х лет, а знакомых накопилось много, с которыми он просто общается.
Более того, Денис Мокроусов утверждает, что не скрывал от Алены Рапунцель содержание своих переписок, хотя девушка все равно угрожала узнать пароли от его соцсетей. Кроме того, он даже уточнял у нее, а можно ли ответить своей бывшей пациентке на вопросы о болях в спине.