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Владимир Яглыч раскрыл подробности совместной жизни с гражданской женой Антониной Паперной

Владимир Яглыч рассказал, как он уживается вместе с гражданской супругой Антониной Паперной. Актер ответил на интересующие публику вопросы в эфире “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой”.

Актер живет вместе с коллегой Антониной Паперной с 2015 года. Пара вместе воспитывает дочь, которой в этом году исполнится 3 года. Актриса ждет второго ребенка, несмотря на то, что влюбленные не заявляли о заключении официального брака. Владимир Яглыч отметил, что он прекрасно ладит с избранницей, поэтому живет вместе с ней "под одной крышей". На вопросы Аллы Довлатовой о вероятной свадьбе артист указал, что они уже давно узаконили отношения. При этом он отказался раскрывать пол второго ребенка, пояснив, что согласился на участие в недавней фотосессии ради того, чтобы у фанатов не возникало лишних вопросов.

В интервью Владимир Яглыч признался, что увлекается мотоциклами, но при этом не может назвать себя любителем адреналина. Он всегда ездит в шлеме, не превышает скорость и в первую очередь беспокоится о безопасности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:29

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