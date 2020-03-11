Владимир Яглыч раскрыл подробности совместной жизни с гражданской женой Антониной Паперной

Актер живет вместе с коллегой Антониной Паперной с 2015 года. Пара вместе воспитывает дочь, которой в этом году исполнится 3 года. Актриса ждет второго ребенка, несмотря на то, что влюбленные не заявляли о заключении официального брака. Владимир Яглыч отметил, что он прекрасно ладит с избранницей, поэтому живет вместе с ней "под одной крышей". На вопросы Аллы Довлатовой о вероятной свадьбе артист указал, что они уже давно узаконили отношения. При этом он отказался раскрывать пол второго ребенка, пояснив, что согласился на участие в недавней фотосессии ради того, чтобы у фанатов не возникало лишних вопросов.В интервью Владимир Яглыч признался, что увлекается мотоциклами, но при этом не может назвать себя любителем адреналина. Он всегда ездит в шлеме, не превышает скорость и в первую очередь беспокоится о безопасности.