По-слухам, звезда «Дом-2» Илья Яббаров вышвырнул Дениса Мокроусова с телестройки





Многие знают, что Илья Яббаров изначально был негативно настроен по отношению к Денису Мокроусову. Мужчину возмущает, что его экс-пассия каждого своего нового ухажера называет любимым человеком, а ко всему знакомит с ним Богдана и приводит в дом.Сейчас же новый возлюбленный Алены, как отмечает Яббаров, перешел все допустимые границы. Денис, хотя и сам знаком с Аленой лишь месяц, якобы уже начал ставить ему условия. В частности, Мокроусов заявил, что намерен регламентировать время общения Яббарова с Рапунцель.Естественно, что такие условия не очень понравились Илье Яббарову. Изначально все переросло в сильную ссору, а закончилось тем, что Илья взял и отправил Дениса за ворота проекта вместе со всеми его вещами. Более того, по слухам, Илья Яббаров заявил, что Денис Мокроусов просто не решится вернуться обратно на проект.