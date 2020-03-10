По-слухам, звезда «Дом-2» Илья Яббаров вышвырнул Дениса Мокроусова с телестройки
Между двумя мужчинами случился крупный конфликт. Известно, что звезда проекта «Дом-2» Илья Яббаров якобы не выдержал и вышвырнул нового возлюбленного Алены Рапунцель Дениса Мокроусова за ворота.
Многие знают, что Илья Яббаров изначально был негативно настроен по отношению к Денису Мокроусову. Мужчину возмущает, что его экс-пассия каждого своего нового ухажера называет любимым человеком, а ко всему знакомит с ним Богдана и приводит в дом.
Сейчас же новый возлюбленный Алены, как отмечает Яббаров, перешел все допустимые границы. Денис, хотя и сам знаком с Аленой лишь месяц, якобы уже начал ставить ему условия. В частности, Мокроусов заявил, что намерен регламентировать время общения Яббарова с Рапунцель.
Естественно, что такие условия не очень понравились Илье Яббарову. Изначально все переросло в сильную ссору, а закончилось тем, что Илья взял и отправил Дениса за ворота проекта вместе со всеми его вещами. Более того, по слухам, Илья Яббаров заявил, что Денис Мокроусов просто не решится вернуться обратно на проект.
Многие знают, что Илья Яббаров изначально был негативно настроен по отношению к Денису Мокроусову. Мужчину возмущает, что его экс-пассия каждого своего нового ухажера называет любимым человеком, а ко всему знакомит с ним Богдана и приводит в дом.
Сейчас же новый возлюбленный Алены, как отмечает Яббаров, перешел все допустимые границы. Денис, хотя и сам знаком с Аленой лишь месяц, якобы уже начал ставить ему условия. В частности, Мокроусов заявил, что намерен регламентировать время общения Яббарова с Рапунцель.
Естественно, что такие условия не очень понравились Илье Яббарову. Изначально все переросло в сильную ссору, а закончилось тем, что Илья взял и отправил Дениса за ворота проекта вместе со всеми его вещами. Более того, по слухам, Илья Яббаров заявил, что Денис Мокроусов просто не решится вернуться обратно на проект.