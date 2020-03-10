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По-слухам, звезда «Дом-2» Илья Яббаров вышвырнул Дениса Мокроусова с телестройки

Между двумя мужчинами случился крупный конфликт. Известно, что звезда проекта «Дом-2» Илья Яббаров якобы не выдержал и вышвырнул нового возлюбленного Алены Рапунцель Дениса Мокроусова за ворота.

По-слухам, звезда «Дом-2» Илья Яббаров вышвырнул Дениса Мокроусова с телестройки

Многие знают, что Илья Яббаров изначально был негативно настроен по отношению к Денису Мокроусову. Мужчину возмущает, что его экс-пассия каждого своего нового ухажера называет любимым человеком, а ко всему знакомит с ним Богдана и приводит в дом.

Сейчас же новый возлюбленный Алены, как отмечает Яббаров, перешел все допустимые границы. Денис, хотя и сам знаком с Аленой лишь месяц, якобы уже начал ставить ему условия. В частности, Мокроусов заявил, что намерен регламентировать время общения Яббарова с Рапунцель.


Естественно, что такие условия не очень понравились Илье Яббарову. Изначально все переросло в сильную ссору, а закончилось тем, что Илья взял и отправил Дениса за ворота проекта вместе со всеми его вещами. Более того, по слухам, Илья Яббаров заявил, что Денис Мокроусов просто не решится вернуться обратно на проект.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:16

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