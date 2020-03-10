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Модный образ Валерии привел в восторг имидж-стилиста Ольгу Трофимову

Имидж-стилист Ольга Трофимова осталась в восторге от модного образа певицы. В соответствующем весеннем наряде Валерия запечатлена на снимке в Instagram.
Модный образ Валерии привел в восторг имидж-стилиста Ольгу Трофимову

На днях супруга Иосифа Пригожина посетила киностудию имени Горького, примерив белую футболку, джинсовый комбинезон, кожаную куртку и сапоги. Образ Валерии дополнила большая сумка. В подписи к посту знаменитость высказала восхищение наступившей весне. Ольга Трофимова обратила внимание на то, что внешность представительницы шоу-бизнеса соответствует моде. Все элементы образа артистки прекрасно сочетаются, а ее стрижка является точным попаданием в тренды.

Не только имидж-стилист, но и поклонники певицы по достоинству оценили ее внешний вид, засыпав звезду комплиментами. Одни подписчики, оценивая образ Валерии, цитировали стихи, а другие называли исполнительницу «весной».

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:28

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