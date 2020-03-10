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Адвокат Наталия Аксенова рассказала, кто в России чаще подает на развод

Адвокат Наталия Аксенова отметила, что заявление на развод в России подают в равном числе мужчины и женщины. Специалист приняла участие в пресс-конференции, проводимой медиацентром “Патриот”.

На вопрос из зала о методах борьбы с расставаниями Наталия Аксенова указала, что среди ее клиентов инициаторами разводов в равной степени являются мужчины и женщины. Эксперт подчеркнула, что здесь нет преимущества, однако она согласилась с тем, что алименты в современном мире стали оружием. Однако в таком случае даже обеспеченные отцы решают сменить работу и спрятать размер заработной платы. При низком официальном доходе ребенок получает соответствующую сумму, с чем можно бороться внедрением фиксированных выплат. Аксенова отметила, что есть случаи, когда алименты слишком высокие и их физически трудно потратить на ребенка. В связи с этим можно потребовать через суд переводить 50% на банковский счет наследника, чтобы он мог ими воспользоваться по достижении совершеннолетия.

Аксенова подчеркнула, что алименты перечисляются ради того, чтобы ребенок получал образование и хорошее медицинское обслуживание, о чем информирует Nation News.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:27

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