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Американский эксперт Николас Гвоздев предрек победу РФ в нефтяной войне с США

Эксперт предсказал победу РФ в нефтяной войне с США. По мнению Николаса Гвоздева, страна достигнет сразу 2-х целей при выходе из сделки ОПЕК+.
Американский эксперт Николас Гвоздев предрек победу РФ в нефтяной войне с США

Таким образом российские власти вытеснят американские компании с энергетического рынка, а также наладят отношения с Саудовской Аравией. Профессор в издании The National Interest назвал главным минусом политики США ее способ знакомить мир со своими стратегиями, предоставляя при этом время конкурентам подготовиться к отображению давления со стороны Штатов. Конгресс оппонентов указал в качестве новой цели санкционного давления разработки РФ под названием «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Государство довольно быстро завершило реализацию первого проекта до принятий санкций Вашингтона и теперь направляет энергоресурсы в Южную Европу и Турцию. Окончание строительства второго объекта запланировано на конец этого года.

В борьбе с Россией за рынки энергоносителей правительство Штаты пытались убедить страны ЕС приобретать энергетические ресурсы из североамериканских источников, для чего американские власти осуществили все меры, чтобы помешать строительству «Северного потока – 2». Как считает Гвоздев, в сложившейся ситуации РФ может повысить трубопроводный экспорт и вытеснить конкурента с рынка.

Эксперт добавил, что Эр-Рияд может вернуться к переговорам со столицей России, если в Персидском заливе после кризиса увеличатся цены на нефть. Москва обладает достойными шансами в данной войне на добычу, поскольку за счет компетентной политики Минфина у РФ есть запас на черный день, о чем сообщает «НьюИнформ».

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Политика
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:05

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