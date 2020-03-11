«Мне стало страшно»: Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца

Блогер с аудиторией более одного миллиона тяжело переживает случившуюся трагедию в ее день рождение. 29 февраля 2020 года умер ее супруг и двое близких друзей от отравления парами сухого льда. История Екатерины Диденко облетела не только социальную сеть, а и отечественное и зарубежное телевиденье. Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние молодая вдова продолжает общаться с поклонниками в Instagram и без стеснения делиться своими чувствами.На следующий день после Международного женского праздника блогер решила наконец сообщить своей дочери Насте о смерти отца, так как посчитала ее уже достаточно взрослой, чтобы принять все как есть. Однако уже на следующий день в своей видео-трансляции Екатерина Диденко призналась, что не смогла осуществить задуманное. Поклонники постарались всячески поддержать молодую маму, но, как они сами отмечают, подобрать нужные слова кажется невозможным.Вдова до сих пор не может поверить, что осталась без любимого супруга. В тоже время она готова жить ради своей дочери и регулярно занимается с психотерапевтами.