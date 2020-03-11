Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как в Европе борются с отказывающимися платить алименты
Адвокат Наталия Аксенова рассказала, как в Европе проходит борьба с гражданами, отказывающимися платить алименты. Специалист приняла участие в пресс-конференции, которая состоялась в медиацентре “Патриот”.
По словам специалиста Наталии Аксеновой, в зарубежных странах фонды по алиментам контролируют их оборот, а также берут на себя ответственность в том случае, если ребенок не получил выплату. Тогда семья может требовать сумму до прожиточного минимума, принятого в стране. Дело в том, что государство не способно оплатить расходы в полном объеме, однако оно обязано обеспечить несовершеннолетнему минимальную сумму.
Аксенова привела пример процесса выплат алиментов в Германии, где расходы определяются в связи с потребностями ребенка и исходя из возможностей плательщика. В России учитывается исключительно доход родителя. Адвокат отметила, что система европейских стран учитывает состояние здоровья ребенка и даже то, живет ли он снова в полной семье, о чем сообщает NewInform.
По словам специалиста Наталии Аксеновой, в зарубежных странах фонды по алиментам контролируют их оборот, а также берут на себя ответственность в том случае, если ребенок не получил выплату. Тогда семья может требовать сумму до прожиточного минимума, принятого в стране. Дело в том, что государство не способно оплатить расходы в полном объеме, однако оно обязано обеспечить несовершеннолетнему минимальную сумму.
Аксенова привела пример процесса выплат алиментов в Германии, где расходы определяются в связи с потребностями ребенка и исходя из возможностей плательщика. В России учитывается исключительно доход родителя. Адвокат отметила, что система европейских стран учитывает состояние здоровья ребенка и даже то, живет ли он снова в полной семье, о чем сообщает NewInform.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:13