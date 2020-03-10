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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отменила романтичную поездку-сюрприз из-за коронавируса

Ведущая телевизионного популярного проекта «Дом-2» Ольга Бузова отменила свой визит в Париж из-за опасного коронавируса. В своем личном Instagram певица написала, что хотела посетить концерт Мадонны и сделать подарок своему возлюбленному Давиду Манукяну.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отменила романтичную поездку-сюрприз из-за коронавируса

Известно, что Ольга Бузова успела продумать визит в Париж до мельчайших деталей. Звезда успела забронировать номер в отеле, приобрести билеты и даже забронировать столик в одном из ресторанов Парижа с прекрасным видом на Эйфелеву башню.

Однако поездку пришлось отменить из-за того, что сейчас Франция вошла в список тех, которые нежелательно посещать из-за эпидемии. Если бы пара все-таки решила отправится во Францию, то после возвращения им бы пришлось еще 14 дней провести на карантине. Естественно, что артистка подобной роскоши себе позволить не может.


Кроме того, Ольга Бузова отметила, что граждане России должны проявить сознательность и воздержаться от нежелательных поездок, чтобы не дать вирусу распространиться по стране.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:41

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