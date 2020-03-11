Сильвестр Сталлоне ходит в магазин в перчатках из-за риска заразиться коронавирусом
Сильвестр Сталлоне отправился в магазин в перчатках в связи с риском заразиться COVID-19. Голливудский актер был замечен у кассы магазина в Беверли-Хиллз.
До сих пор в Лос-Анджелесе официально не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Однако люди стараются обезопасить себя от недуга разнообразными средствами, включая медицинские перчатки. Сильвестр Сталлоне воспользовался ими при походе в магазин в Беверли-Хиллз. По словам медиков, коронавирусом интересуются не только обычные граждане, но и звезды, поскольку им приходится постоянно контактировать с большим количеством людей.
Согласно официальным данным, коронавирус уже зарегистрирован в 87 странах мира, а количество заболевших превысило 100 тысяч человек. ВОЗ уже признала ситуацию с COVID-19 ЧП мирового масштаба, о чем передает iReactor.
До сих пор в Лос-Анджелесе официально не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом. Однако люди стараются обезопасить себя от недуга разнообразными средствами, включая медицинские перчатки. Сильвестр Сталлоне воспользовался ими при походе в магазин в Беверли-Хиллз. По словам медиков, коронавирусом интересуются не только обычные граждане, но и звезды, поскольку им приходится постоянно контактировать с большим количеством людей.
Согласно официальным данным, коронавирус уже зарегистрирован в 87 странах мира, а количество заболевших превысило 100 тысяч человек. ВОЗ уже признала ситуацию с COVID-19 ЧП мирового масштаба, о чем передает iReactor.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:03