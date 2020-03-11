Запуск ракеты "Протон-М" перенесли из-за "некачественных комплектующих"
Запуск “Протона-М” был отложен на фоне несоответствия отдельных комплектующих принятым нормам. Об этом высказался пребывающий на должности главы ГКНПЦ им. Хруничева Алексей Варочко.
Отправка на орбиту ракеты-носителя, содержащей спутники “Экспресс-80” и “Экспресс-103”, должна осуществляться со станции Байконур. Однако в процессе проведения контроля качества использованных комплектующих эксперты обнаружили, что один из параметров имеет несоответствия. В связи с обязанностью обеспечить надежность и гарантию выполнения проекта принималось решение о переносе события на конец мая этого года. За это время будет проведена замена серии комплектующих. Также планируется обеспечить новый штатный цикл проверок ракеты-носителя. Отмечается, что некачественные детали выпускались в 2015-2016 гг. Брак был выявлен новой системой качества “Роскосмоса”, а устранение неполадок будет производиться на Байконуре.
Как передает издание “ПолитЭксперт”, в связи с наличием несоответствия по нормам качества специально созданная комиссия проведет проверку и выявит виновных. Согласно решению гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, выявившие дефект сотрудники могут рассчитывать на поощрение.
Отправка на орбиту ракеты-носителя, содержащей спутники “Экспресс-80” и “Экспресс-103”, должна осуществляться со станции Байконур. Однако в процессе проведения контроля качества использованных комплектующих эксперты обнаружили, что один из параметров имеет несоответствия. В связи с обязанностью обеспечить надежность и гарантию выполнения проекта принималось решение о переносе события на конец мая этого года. За это время будет проведена замена серии комплектующих. Также планируется обеспечить новый штатный цикл проверок ракеты-носителя. Отмечается, что некачественные детали выпускались в 2015-2016 гг. Брак был выявлен новой системой качества “Роскосмоса”, а устранение неполадок будет производиться на Байконуре.
Как передает издание “ПолитЭксперт”, в связи с наличием несоответствия по нормам качества специально созданная комиссия проведет проверку и выявит виновных. Согласно решению гендиректора “Роскосмоса” Дмитрия Рогозина, выявившие дефект сотрудники могут рассчитывать на поощрение.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:09