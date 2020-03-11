Ученые объяснили природу загадочного космического излучения
Ученые рассказали о природе возможного механизма появления необычного ультрафиолетового излучения, которое создает линию водорода Лайман-альфа. Соответствующая работа размещена в издании Nature Astronomy.
Впервые огромные скопления газообразного химического элемента эксперты выявили 20 лет назад, а природа переизлучаемой ими поглощенной энергии до сих пор не была известной. После проведенного исследования ученые обнаружили, что ее производят звездообразующие части далеких галактик. Для получения необходимых доказательств данного явления научные сотрудники задействовали телескопы VLT и радиоинтерферометр ALMA, проанализировав с их помощью LAB-6, удаленного от Земли на расстоянии 18 млрд световых лет и обладающего удивительной особенностью, позволившей специалистам приблизиться к объяснению свойств излучения, производимого изучаемым объектом. Речь идет о водороде, который падал в центр облака.
Затем ученые установили, что количества попадаемого в пузырь газа было слишком мало для порождения мощного космического излучения. Согласно результатам, сделать это могла только активная звездообразующая галактика. В последующих экспериментах специалисты планируют определить сложную динамику движения газа, чтобы установить, почему его расширение в кляксах наблюдается чаще, чем сжатие, о чем сообщает v-kosmose.com.
Впервые огромные скопления газообразного химического элемента эксперты выявили 20 лет назад, а природа переизлучаемой ими поглощенной энергии до сих пор не была известной. После проведенного исследования ученые обнаружили, что ее производят звездообразующие части далеких галактик. Для получения необходимых доказательств данного явления научные сотрудники задействовали телескопы VLT и радиоинтерферометр ALMA, проанализировав с их помощью LAB-6, удаленного от Земли на расстоянии 18 млрд световых лет и обладающего удивительной особенностью, позволившей специалистам приблизиться к объяснению свойств излучения, производимого изучаемым объектом. Речь идет о водороде, который падал в центр облака.
Затем ученые установили, что количества попадаемого в пузырь газа было слишком мало для порождения мощного космического излучения. Согласно результатам, сделать это могла только активная звездообразующая галактика. В последующих экспериментах специалисты планируют определить сложную динамику движения газа, чтобы установить, почему его расширение в кляксах наблюдается чаще, чем сжатие, о чем сообщает v-kosmose.com.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:05