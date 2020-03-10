Прокурор рассказала о "русских солдатах" возле "Бука"





Имя анонима засекретили для безопасности, а потому его представили, как M58. Он не решился появляться в суде, тем не менее с готовностью дал показания. По словам нидерландского прокурора, когда произошло крушение рейса свидетель находился не далеко от ЗРК "Бук" в момент запуска. Мужчина не единожды говорил, что ему удалось распознать русский акцент у солдат, которые присутствовали на месте пуска установки, и эти люди присутствовали на комплексе. Заседание произошло 10 марта. В данном деле фигурируют три жителя России и один украинец. Официально обвинения выдвинули 3 февраля.Катастрофа Boeing 777 произошла 17 июля 2014 года в Донецкой области. Авиалайнер, принадлежавший компании Malaysia Airlines, летел из Амстердама в Куала-Лумпур, однако почти через 3 часа после взлёта в него попала ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса "Бук". В результате пассажирский самолёт разрушился и все люди, находившиеся в нём, погибли. Украинские власти и представители ДНР выдвинули друг другу обвинения в катастрофе. Австралийцы и Нидерланды посчитали, что в случившемся виновата Российская Федерация и выступили с требованием выплатить компенсации родственникам пассажиров и членов экипажа, погибших вследствие крушения.