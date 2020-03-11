«Предательство за три кубика сахара»: Ученые доказали, что сострадание имеет свои пределы





В рамках научной работы группа нейробиологов во главе с профессором Кристианом Кейзером разработали специальную программу, благодаря которой возможно осуществить блокировку определенных нейронов головного мозга и отслеживать их деятельность на компьютере. С помощью новой технологии диагностики, исследователи провели эксперимент на подопытных крысах, разделенных на две группы.Первая часть грызунов помещалась в определенный стеклянный отсек с рычагом, которое меняет свое положение при малейшем усилии. Механизм заключался в следующем: крыса нажимала на переключатель и автоматически получала кубик сахара. На ее глазах в тот же момент, на подопытное животное в соседнем отсеке подавалось электрическое напряжение.На первых этапах ученые наблюдали ожидаемый результат: видя страдания других, крысы отказывались от сахара. Однако увеличив порцию до трех кубиков, крысы первой группы предали своих сородичей из второй.Подытожив результаты эксперимента, исследователи сообщили, что даже при искусственном воздействии на нейроны, сочувствие имеет свои пределы.