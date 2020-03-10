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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разругалась с матерью Давида Манукяна

В Сети появилась информация о том, что ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова никак не может поладить с матерью своего нового избранника Давида Манукяна. Женщины на данный момент находятся в ссоре.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разругалась с матерью Давида Манукяна

Ранее говорили о том, что мама блогера Давида Манукяна обещала его лишить наследства если он не перестанет поддерживать отношения с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Скорее всего, Давид мать не послушал, ведь роман пары продолжается до сих пор. Более того, якобы Ольга Бузова и мать его возлюбленного на некоторое время даже нашли общий язык. После чего телеведущая и блогер сообщили о своем романе. Однако мир между двумя представительницами прекрасного пола по всей видимости продлился недолго.

По некоторым источникам Бузова и Манукян-старшая вновь находятся в крупной ссоре. Более того, женщины уже успели отписаться друг от друга в социальных сетях. Сам Давид Манукян на данный момент никак не комментирует эту ситуацию.


Тем не менее, в интервью, которое молодой человек дал недавно он заявил, что именно ведущую проекта «Дом-2» Ольгу Бузову видит матерью своих детей. Как на это заявление отреагировала его мать тоже неизвестно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:21

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