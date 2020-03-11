Политолог Сергей Михеев считает резкий скачок курса доллара спекуляцией Запада
Политолог Сергей Михеев назвал резкий рост курса доллара спекуляцией Запада. Эксперт также дал объяснение обвалу рубля.
Сергей Михеев выразил мнение, что целью обвала рубля стала дестабилизация обстановки в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Он считает, что курс доллара резко возрос в связи с действиями западных спекулянтов, а классический закон спроса и предложения в современности не работает. Вместо данного соотношения на рынок вышли финансовые перекупщики.
Михеев считает, что попытка Запада разрушить стабильность на валютном рынке России может вводиться в поддержку внесистемной российской оппозиции. Слова эксперта о наличии связи между голосованием по поправкам в Кинституцию и резким падением рубля передает издание “Слово и Дело”.
Сергей Михеев выразил мнение, что целью обвала рубля стала дестабилизация обстановки в России перед голосованием по поправкам в Конституцию. Он считает, что курс доллара резко возрос в связи с действиями западных спекулянтов, а классический закон спроса и предложения в современности не работает. Вместо данного соотношения на рынок вышли финансовые перекупщики.
Михеев считает, что попытка Запада разрушить стабильность на валютном рынке России может вводиться в поддержку внесистемной российской оппозиции. Слова эксперта о наличии связи между голосованием по поправкам в Кинституцию и резким падением рубля передает издание “Слово и Дело”.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:03