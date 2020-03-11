Родственники Александра Пороховщикова не могут разделить его наследство





Александр Пороховщиков жил достаточно безбедно, поэтому его родственникам есть за что бороться. Но завещание так и не вступило в силу, так как его жена Ирина умерла за несколько недель до его кончины. Женщина не могла смириться с тем, что ее возлюбленного скоро не станет. В результате наследником актера стал брат Шалва Барабадзе, несмотря на то, что Александр Пороховщиков ни разу в жизни с ним не встречался.Наталья Дмитриева, которая приходится умершему артисту двоюродной племянницей, обратилась в программу «Пусть говорят». Женщина инициировала проведение ДНК-теста, который показал, что Шалва Барабадзе не является родственником Александра Пороховщикова. Племянницу актера на это шаг толкнуло то, что грузинская родня распродала все имущество, которое ее дядя копил долгие годы.В процессе съемок программы оказалось, что у артиста есть еще один биологически родственник - двоюродный брат Шота Шанидзе, который в разделе наследства не участвовал. Наталья Дмитриева планирует заново подать в суд, чтобы прояснить ситуацию с поправкой на результаты ДНК-экспертизы.