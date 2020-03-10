«Домашний стилист»: Домработница спасла прическу Анастасии Волочковой

44-летняя балерина всегда старается выглядеть безупречно и покорять сердца своих поклонников неувядающей молодостью. В тоже время Анастасия Волочкова постоянно работает и выступает на сцене театра. Стилисты регулярно меняют образ артистки и, по словам самой танцовщицы, волосы страдают больше всего.В недавней Stories Анастасия Волочкова показала свою новую укладку, которую сделала домработница Лола. На фотографии артистка запечатлена с оригинальной формой прически, подчеркивающей натуральный объем волос. По словам подписчиков блога, они вовсе не заметили, что над образом постаралась не рука мастера, если бы балерина не сделала подпись на снимке.Светская львица не скрывает проблем с выпадением волос и периодически спрашивает совет у поклонников в Сети. Не так давно Анастасия Волочкова опубликовала целую серию фотографий в разных париках и продемонстрировала свои перевоплощения.