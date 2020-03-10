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Кэти Перри рассказала о своих беременных «причудах»

В одном из интервью Кэти Перри призналась, что не представляет сейчас жизни без бутылочки табаско. Невеста актера Орландо Блума рассказала о своих беременных «причудах» и о том, чем она одержима в своем «интересном положении».

Кэти Перри рассказала о своих беременных «причудах»


По словам Кэти Перри, она никогда не была в восторге от специй. Но когда она забеременела, то решила «добавить перца» в свою жизнь. Когда-то подруга подарила певице небольшую бутылочку табаско и теперь знаменитость зависима от этой специи. Она призналась, что это «безумная страсть».

Кэти Перри достаточно необычно сообщила своим фолловерам о том, что ждет ребенка. Поп-дива опубликовала видеоклип, в котором можно было рассмотреть ее округлившийся живот. В ожидании ребенка возлюбленная Орландо Блума продолжает вести активный образ жизни. Недавно она выступила в Австралии на ЧМ по крикету среди представительниц прекрасного пола.

Певица пока не раскрывает пол будущего ребенка, но она заявила, что «Вселенная даст то, что нужно». Поклонники подозревают, что знаменитость была бы счастлива иметь дочь. Родственники и друзья Кэти Перри переживают по поводу эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по миру. Поэтому, они не обнимают и не целуют беременную звезду, оберегая ее от возможных инфекций.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:05

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