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Наталья Рудова намекнула поклонникам на новые отношения

Наталья Рудова намекнула поклонникам на появление в ее жизни новых отношений. Соответствующую публикацию актриса разместила в Instagram.
Наталья Рудова намекнула поклонникам на новые отношения

В подписи к фотографии знаменитость написала, что из всех представителей мужского пола ее больше всего привлекают «новые». Это свидетельствует о том, что Наталья Рудова наконец обрела своего возлюбленного. В комментариях фолловеры приняли спрашивать, с кем встречается артистка, однако она не стала делиться подробностями личной жизни и имя вероятного партнера разглашать не стала. Звезда сериала «Татьянин день» и до этого момента всегда оберегала все, что касается ее отношений с мужчинами, а еще недавно поклонники знали, что ее сердце свободно. По этой причине многие переживают за кумира и считают, что в таком возрасте актриса давно должна завести семью и родить ребенка.

Большую часть времени Рудова проводит на съёмках, занимаясь не только профессиональной деятельностью, но и снимаясь в музыкальных клипах современных певцов, в том числе Иды Галич, Тимати, Скруджи, а также Иракли. Сейчас артистка играет в картине «Без памяти», которую покажут зрителям в конце года.

Не так давно звезда отписалась от страницы своей подруги и исполнительницы Анны Седоковой в Instagram, а та, в свою очередь, поступила так же. Пока что знаменитости не спешат давать комментарии по поводу случившегося.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:52

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