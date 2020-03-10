«Ничего страшного»: Певец Прохор Шаляпин решил не переживать из-за падения курса рубля





Популярный исполнитель последние десять лет развивается в телевизионной медиа-сфере. Его узнают в качестве актера сериала «Жуков» и ведущего прогноза погоды на «НТВ». Учитывая разностороннюю деятельность Прохора Шаляпина, журналисты поинтересовались его мнением на счет экономической ситуации в России. Как выяснилось, певец вовсе не переживает на счет обвала рубля, так как убежден, что это временное явление.По словам Прохора Шаляпина, он обратился за консультацией к своему другу, работающему экономистом, который в свою очередь не считает падение курса критичным. «Недвижимость в любом случае существенно не подорожает», - отметил актер. Единственное, чем он действительно обеспокоен, так это государственными выплатами для пенсионеров и ощутимым повышением цен на продукты. В своем интервью он выразил особое сочувствие пожилым людям, которые страдают от недостатка средств для самого необходимого.Примечательно, что настоящее имя исполнителя – Андрей Захаренков, однако в 2006 году он сменил его на псевдоним и пытался выдать себя за внебрачного сына оперного певца Федора Шаляпина. Благодаря громкому разбирательству, артист достиг пика своей популярности и узнаваем до сих пор.