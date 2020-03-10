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Наталья Ветлицкая поделилась архивными фото со съемок клипа “Была не была”

Наталья Ветлицкая поделилась архивными фотографиями со съемок клипа “Была не была”. Фолловеры звезды в Instagram назвали ее “молоденькой” на этих кадрах.

Наталья Ветлицкая была на пике популярности в 1990-х, но в прошлом году объявила о своем возвращении на сцену. Ближайшей осенью артистка отправится в гастрольный тур по стране, а своими творческими планами она делится в микроблоге. Недавно певица продемонстрировала подписчикам кадры со времен работы над клипом “Была не была”, на которых запечатлен съемочный процесс. Многие сочли фотографии эффектными, а Наталью Ветлицую – “молоденькой”.

Звезда намерена записать свои хиты заново, обновив звук, а также переснять некоторые клипы на современный манер.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:28

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