Наталья Бочкарёва призналась, что соблюдает строгий пост

Наталья Бочкарёва разместила в личном Instagram-аккаунте новую публикацию, в которой рассказала о своём постном меню. В видеоролике актриса вместе с шеф-поваром одного из ресторанов Санкт-Петербурга рассуждает на тему, как можно вкусно питаться во время поста. Артистка призналась: уже не первый год она соблюдает Великий пост и считает, что в это время не обязательно есть только гречку и овощи. "На самом деле, можно приготовить массу вкусностей из постных продуктов", – считает знаменитость. К примеру, в ресторане телеведущая заказала хумус и запечённые баклажаны с соусом из маракуйи, отметив, что эти блюда получились весьма вкусными.Пользователи соцсети, в свою очередь, на вопрос Бочкарёвой, придерживаются ли они поста, ответили по-разному. Одни подписчики актрисы написали, что ограничивают себя в это время, а другие решили этого не делать.