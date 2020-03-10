АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Наталья Бочкарёва призналась, что соблюдает строгий пост

Актриса театра и кино, певица, телеведущая Наталья Бочкарёва рассказала поклонникам о своём питании. По признанию артистки, уже не впервые она соблюдает строгий пост.
Наталья Бочкарёва призналась, что соблюдает строгий пост

Наталья Бочкарёва разместила в личном Instagram-аккаунте новую публикацию, в которой рассказала о своём постном меню. В видеоролике актриса вместе с шеф-поваром одного из ресторанов Санкт-Петербурга рассуждает на тему, как можно вкусно питаться во время поста. Артистка призналась: уже не первый год она соблюдает Великий пост и считает, что в это время не обязательно есть только гречку и овощи. "На самом деле, можно приготовить массу вкусностей из постных продуктов", – считает знаменитость. К примеру, в ресторане телеведущая заказала хумус и запечённые баклажаны с соусом из маракуйи, отметив, что эти блюда получились весьма вкусными.

Пользователи соцсети, в свою очередь, на вопрос Бочкарёвой, придерживаются ли они поста, ответили по-разному. Одни подписчики актрисы написали, что ограничивают себя в это время, а другие решили этого не делать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Рудова намекнула поклонникам на новые…
Прокурор рассказала о "русских солдатах" возле…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова отменила романтичную поездку-сюрприз из-за…
«Ничего страшного»: Певец Прохор Шаляпин решил не переживать из-за падения курса…
Наталья Ветлицкая поделилась архивными фото со съемок клипа “Была не…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова разругалась с матерью Давида…
Игра Call of Duty: Wardzone не появится в РФ на PlayStation…
Наталья Бочкарёва призналась, что соблюдает строгий…
После тестов блогер назвал смартфон Xiaomi Mi Note 10 самым…
Писатель Михаил Костин помещен на домашний карантин из-за подозрения на…
Обновленный кроссовер Hyundai Creta посвятили…
В Сети появился трейлер аниме по «Видоизмененному…
Прохор Шаляпин посетил Чернобыльскую зону отчуждения во время…
Елизавета Боярская, Алексей Макаров и другие звездные дети, которые пошли по стопам…
Егор Крид трогательно поздравил своего отца с…
Противоэпилептическое средство помогло избавиться от…
Эксперт Наталия Орлова предсказала сохранение дешевых кредитов для…
Тимати продемонстрировал руки без…
Представитель Джигана прокомментировала скандал с его…
В Сети появились примеры фото с компактной камеры Fujifilm…
Кортни Кардашьян рассказала, почему у неё возникает желание ходить…
Александр Емельяненко ответил на обвинение Сергея Харитонова в предательстве…
Пользователь Reddit показал график с влиянием разрыва отношений на…
Александр Кокорин оценил свои шансы на возвращение в…
Меган Марк подает тайные знаки, выбирая ювелирные украшения для…
Дуэйн Джонсон в роли «Черного Адама» готовится к революции в…
Египетский врач назвал соки, уменьшающие риск заражения…
«Лучший ремейк со времен «Золушки»: Кинокритики оценили голливудскую премьеру…
Просмотреть все новости