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Игра Call of Duty: Wardzone не появится в РФ на PlayStation 4

Согласно словам издателя Activision, Call of Duty: Wardzone не будет доступна на PlayStation 4 в России. Инженеры не выпустят тайтл игры из-за решения Sony.
Игра Call of Duty: Wardzone не появится в РФ на PlayStation 4

Компания объявила анонс новой части за пару часов до обновления. Call of Duty: Wardzone оказалась самостоятельной условно-доступной «Королевской битвой» с двумя режимами, которые рассчитаны на 150 игроков. Первый является традиционным вариантом battle royal, а второй под названием «Добыча» предложит юзерам заработать до миллиона долларов. В то же время герои смогут восстанавливаться спустя 15 секунд после кончины.

На PC, Xbox One и PS4 игра уже вышла, однако на последней в РФ она не появится. Это связано с решением Sony презентовать в этой стране Modern Warfare. Возможно, таким образом издатель решил «проучить» производителя из-за отказа выпускать главный проект 2019 года, однако на других платформах подобных проблем не возникало.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:15

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