Игра Call of Duty: Wardzone не появится в РФ на PlayStation 4





Компания объявила анонс новой части за пару часов до обновления. Call of Duty: Wardzone оказалась самостоятельной условно-доступной «Королевской битвой» с двумя режимами, которые рассчитаны на 150 игроков. Первый является традиционным вариантом battle royal, а второй под названием «Добыча» предложит юзерам заработать до миллиона долларов. В то же время герои смогут восстанавливаться спустя 15 секунд после кончины.На PC, Xbox One и PS4 игра уже вышла, однако на последней в РФ она не появится. Это связано с решением Sony презентовать в этой стране Modern Warfare. Возможно, таким образом издатель решил «проучить» производителя из-за отказа выпускать главный проект 2019 года, однако на других платформах подобных проблем не возникало.