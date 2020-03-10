После тестов блогер назвал смартфон Xiaomi Mi Note 10 самым прочным





Эксперты называют модель Mi Note 10 «переоцененной», так как в Китае она продается по доступной цене, а на мировом рынке компания Xiaomi сделала гаджет очень дорогим. Известный блогер решил протестировать этот смартфон. Самыми безобидными стали тесты на нагрев экрана и защитного стекла китайской разработки. После того, как JerryRigEverything поцарапал защитное стекло, сканер отпечатков пальцев все равно демонстрировал отличную работу.Блогер устроил тест на изгиб и стало понятно, что смартфон Xiaomi Mi Note 10 невероятно прочный. Даже когда были приложены максимальные усилия, гаджет практически не сгибался. Поэтому JerryRigEverything пришел к выводам, что высокий ценник разработки компании Xiaomi оправдан.