Писатель Михаил Костин помещен на домашний карантин из-за подозрения на коронавирус





Фантаст Михаил Костин часто питается в разнообразных заведениях, в том числе зарубежных, составляя рецензии. В последний день февраля он вернулся из Милана на “опасном” рейсе, но не стал обращаться к медикам в связи с имеющимся риском заразиться COVID-19. Недавно стало известно, что непрошедший заранее тест писатель находится на домашнем карантине из-за подозрения на заражение коронавирусом. Чтобы изолировать Михаила Костина, его изначально объявили в медрозыск и проводили поиски по прописке, что не увенчалось успехом, поскольку он живет в другом месте. К процессу подключились сотрудники полиции.Лишь после того, как Костина отыскали, он сдал анализы, но их результаты пока неизвестны. Писатель обязан ограничить общение с другими людьми до 13 марта.