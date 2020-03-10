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Обновленный кроссовер Hyundai Creta посвятили “Би-2”

Обновленный кроссовер Hyundai Creta посвятили группе “Би-2”. Производитель намерен выпустить около 1 тысячи таких авто.

В отличие от обычной версии кроссовера, его рок-комплектация имеет обновленный дизайн радиаторной решетки, двухцветную окраску кузова, а также черные 17-дюймовые диски и спойлер на двери багажника. Кроссовер будет поставляться с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Новинка доступна с полным или передним приводом. “Рок-версия” Hyundai Creta создавалась при сотрудничестве группы “Би-2”, а ее стоимость при наличии преустановленного мультимедийсного комплекса “Яндекс-Авто” стартует от 1,4 млн рублей.

Имеющаяся в продаже на рынке России Hyundai Creta стоит от 972 тыс. рублей до 1,3 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:48

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