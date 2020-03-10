В Сети появился трейлер аниме по «Видоизмененному углероду»





Судя по трейлеру, в аниме можно будет увидеть Такеши Ковача – героя оригинальной книги Ричарда Моргана. Персонаж будет расследовать убийство криминального босса. Также ему придется защищать девушку, которая создает татуировки. Но у нее оказывается слишком много секретов, которые хотят узнать различные заинтересованные лица.В трейлере указано, что на Netflix новое аниме по «Видоизмененному углероду» появится в четверг, 19 марта.