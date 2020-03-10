Прохор Шаляпин посетил Чернобыльскую зону отчуждения во время гастролей
Прохор Шаляпин поделился с фолловерами в Instagram интересной новостью. Оказалось, артист во время гастролей попал в Чернобыльскую зону отчуждения.
Экс-возлюбленный Цымбалюк-Романовской опубликовал на своей странице фотографию, на которой он запечатлен рядом с табличкой, сообщающей о радиационной опасности. Также там сказано, что вход и въезд на территорию Чернобыля запрещен, а еще на месте ведется видеонаблюдение нарушителей. Оказалось, что вблизи зоны отчуждения, которая осталась после аварии на ЧАЭС, Прохор Шаляпин оказался во время гастролей. Посещенные места певец назвал «жуткими». В комментариях поклонники знаменитости посоветовали ему держаться подальше от места радиации и не подвергать свое здоровье опасности.
В последнее время исполнитель очень часто находится в центре внимания публики. Сначала во время отпуска Шаляпина в США он начал встречаться с канадской бизнесвумен по имени Татьяна. По возвращению в столицу он попал на ТВ из-за скандала с бывшей партнершей Татьяной Гудзевой, обвинившей артиста в рукоприкладстве. Позже выяснилось, что девушка оклеветала звезду шоу-бизнеса.
Экс-возлюбленный Цымбалюк-Романовской опубликовал на своей странице фотографию, на которой он запечатлен рядом с табличкой, сообщающей о радиационной опасности. Также там сказано, что вход и въезд на территорию Чернобыля запрещен, а еще на месте ведется видеонаблюдение нарушителей. Оказалось, что вблизи зоны отчуждения, которая осталась после аварии на ЧАЭС, Прохор Шаляпин оказался во время гастролей. Посещенные места певец назвал «жуткими». В комментариях поклонники знаменитости посоветовали ему держаться подальше от места радиации и не подвергать свое здоровье опасности.
В последнее время исполнитель очень часто находится в центре внимания публики. Сначала во время отпуска Шаляпина в США он начал встречаться с канадской бизнесвумен по имени Татьяна. По возвращению в столицу он попал на ТВ из-за скандала с бывшей партнершей Татьяной Гудзевой, обвинившей артиста в рукоприкладстве. Позже выяснилось, что девушка оклеветала звезду шоу-бизнеса.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:35