Прохор Шаляпин посетил Чернобыльскую зону отчуждения во время гастролей

Экс-возлюбленный Цымбалюк-Романовской опубликовал на своей странице фотографию, на которой он запечатлен рядом с табличкой, сообщающей о радиационной опасности. Также там сказано, что вход и въезд на территорию Чернобыля запрещен, а еще на месте ведется видеонаблюдение нарушителей. Оказалось, что вблизи зоны отчуждения, которая осталась после аварии на ЧАЭС, Прохор Шаляпин оказался во время гастролей. Посещенные места певец назвал «жуткими». В комментариях поклонники знаменитости посоветовали ему держаться подальше от места радиации и не подвергать свое здоровье опасности.В последнее время исполнитель очень часто находится в центре внимания публики. Сначала во время отпуска Шаляпина в США он начал встречаться с канадской бизнесвумен по имени Татьяна. По возвращению в столицу он попал на ТВ из-за скандала с бывшей партнершей Татьяной Гудзевой, обвинившей артиста в рукоприкладстве. Позже выяснилось, что девушка оклеветала звезду шоу-бизнеса.