Елизавета Боярская, Алексей Макаров и другие звездные дети, которые пошли по стопам родителей

Дмитрий Нагиев помог своему сыну Кириллу Нагиеву получить первые роли, что звездная семья не скрывает. В этом году артист работает над двумя проектами, а также он снимался в нашумевшем фильме “Холоп”. Павел Табаков уже удостоился вниманием критиков, несмотря на небольшое количество ролей. Продолжающий певчую династию Никита Пресняков добился успеха в музыке, а также успел сняться в нескольких фильмах, как и его звездные родители Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков. Арсений Робак уже участвовал в нескольких десятках проектов, за работу в которых его хвалила публика.Внук известного советского артиста Олега Янковского, 29-летний Иван Янковский, уже обладает премией “Золотой орел” за лучшую мужскую роль. Сын Любови Полищук Алексей Макаров уже имеет опыт работы в театре, но предпочитает сниматься в кино. Андрей Леонов, известный по роли в сериале “Папины дочки”, является сыном Евгения Леонова. Актерскую карьеру также решили избрать такие обладательницы знаменитой фамилии, как Елизавета Боярская и Ксения Алферова.