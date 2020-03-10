Егор Крид трогательно поздравил своего отца с 57-летием

На снимке, который показал Егор Крид, он еще совсем малыш, сидящий на шее у своего молодого отца. Звездный сын написал, что Николай Булаткин «его гордость и самый добрый отец на планете». Егор Крид назвал родственника самым «лучшим папой в мире» и пожелал ему счастья и здоровья. Именинник прочитал эти строки и поблагодарил сына за теплые слова. Подписчики Егора Крида присоединились к поздравлениям и засыпали Николая Булаткина и маленького будущего артиста комплиментами.В интервью певец неоднократно признавался, что его семья является для него примером правильных отношений. Егор Крид мечтает, чтобы в его жизни было также. У родителей есть и старшая дочь по имени Полина, которая проживает на данный момент в США. Все родственники отлично ладят и ценят то, что есть между ними.