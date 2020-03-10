Противоэпилептическое средство помогло избавиться от алкоголизма





В ходе исследования, длившегося 16 недель, 27 % добровольцев, вошедших в экспериментальную группу, смогли продержаться без запойных дней, в группе плацебо этот показатель равен 9 %, а число людей, которые отказались от употребления спиртных напитков во время приёма габапентина было выше на 13,8 %. Наибольшая эффективность средства проявилась в группе людей, имеющих тяжёлую форму алкогольного абстинентного синдрома.Вышеуказанный синдром нередко принимают за похмелье, тем не менее его симптомы протекают более тяжело, а появляется он, в большинстве случаев, когда человек, находящийся на последних стадиях алкоголизма, прекращает принимать спиртосодержащие напитки. Кроме тошноты, головных болей и депрессивного состояния, данный синдром проявляется и в виде тремора конечностей, тахикардии, потливости и головокружения. Могут возникать и иные признаки, к примеру, агрессивность и тревога. В лечении тяжёлых форм синдрома применяют габапентин, эффективный при определённых расстройствах психики, эпилепсии. Как выяснилось, он помогает ещё зависимым от спиртного. Есть у препарата и побочный эффект – головокружение, однако это не повлияло на его результативность. Вместе с тем, чтобы применять средство лечении алкоголизма, учёным нужно провести ряд дополнительных опытов.