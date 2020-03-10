Тимати продемонстрировал руки без татуировок





В соцсети Instagram появился необычный видеоролик, в котором Тимати похвастался своими руками без татуировок. Множество подписчиков начало задаваться вопросом, как их кумиру удалось свести все рисунки без видимых следов. Известно, что черно-белые и цветные узоры покрывали не только плечи и предплечья рэпера, но и костяшки пальцев. Теперь, благодаря секретному способу Тимур Юнусов смог продемонстрировать чистую кожу, что вызвало восхищение среди поклонниц.Подобные перемены вызвали шок у некоторой части фанатов, которые не могли представить исполнителя без знаменитых «рукавов». Все же, комментаторы выдвинули теорию, что для продемонстрированного эффекта музыкант истратил большое количество тонального крема. Поэтому в сторону Тимати звучали насмешливые фразы, вроде: «Всю тоналку у Насти перевел?», «Отличный макияж» и «Тональник рекламирует». На данный момент видеоролик на веб-платформе собрал более 1,7 млн просмотров и около 10 тысяч комментариев.