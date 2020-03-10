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Представитель Джигана прокомментировала скандал с его участием

Представительница рэпера Джигана, PR-менеджер Мила Малкерова-Датунашвили, отреагировала на скандал с участием музыканта. На данный момент у приближенных к звезде нет достоверной информации о происходящем в семье артистов.

Недавно Джиган вошел в прямой эфир в Instagram, где показался поклонникам не совсем в своем уме. Дело в том, что рэпер сбрил бороду и брови, а также сообщил публике, что находится в реабилитационном центре в Майами. Позже Оксана Самойлова написала в своем микроблоге, что “не хочет просыпаться в этот мир”, а ее избранник посвятил ей несколько постов с признаниями в любви и извинениями. Модель не комментирует слухи, а представители Джигана не располагают достоверной информацией о происходящем.

Известно, что после рождения четвертого ребенка Оксана Самойлова и Джиган остаются в Майами.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:59

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