Представитель Джигана прокомментировала скандал с его участием





Недавно Джиган вошел в прямой эфир в Instagram, где показался поклонникам не совсем в своем уме. Дело в том, что рэпер сбрил бороду и брови, а также сообщил публике, что находится в реабилитационном центре в Майами. Позже Оксана Самойлова написала в своем микроблоге, что “не хочет просыпаться в этот мир”, а ее избранник посвятил ей несколько постов с признаниями в любви и извинениями. Модель не комментирует слухи, а представители Джигана не располагают достоверной информацией о происходящем.Известно, что после рождения четвертого ребенка Оксана Самойлова и Джиган остаются в Майами.