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Александр Кокорин оценил свои шансы на возвращение в “Зенит”

Александр Кокорин дал ответ на вопрос относительно своего намерения вернуться в состав “Зенита”. В настоящее время он выступает в клубе “Сочи”, где находится на правах аренды.

В недавнем интервью для YouTube-канала “КраСава” отечественный футболист признался, что его отношения с руководителями прошлого клуба успели испортиться, поэтому он не видит причин возвращаться. Также он не намерен “ходить и улыбаться”, словно ничего не произошло. Кокорин продолжает выступать в “Сочи” как арендованный игрок, несмотря на то, что с 2016 года числился в качестве игрока “Зенита”. На его счету 92 матча за команду Санкт-Петербурга.

Как известно, спортсмен делал перерыв в карьере из-за судебного разбирательства после нескольких потасовок, имевших место в Москве.

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Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:27

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