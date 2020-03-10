Александр Кокорин оценил свои шансы на возвращение в “Зенит”





В недавнем интервью для YouTube-канала “КраСава” отечественный футболист признался, что его отношения с руководителями прошлого клуба успели испортиться, поэтому он не видит причин возвращаться. Также он не намерен “ходить и улыбаться”, словно ничего не произошло. Кокорин продолжает выступать в “Сочи” как арендованный игрок, несмотря на то, что с 2016 года числился в качестве игрока “Зенита”. На его счету 92 матча за команду Санкт-Петербурга.Как известно, спортсмен делал перерыв в карьере из-за судебного разбирательства после нескольких потасовок, имевших место в Москве.