В Сети появились примеры фото с компактной камеры Fujifilm X100V
Пользователи могут оценить в Сети примеры фото, которые были сделаны на Fujifilm X100V. Разработчик только недавно официально представил компактную камеру, которую оснастил новым датчиком изображения X-Trans CMOS 4 с разрешением 26 мегапикселей.
Fujifilm X100V может похвастаться наличием X-Processor и гибридным видоискателем. Также новая камера получила поворотный сенсорный ЖК-экран и обновленный объектив с фокуснм расстоянием в 23 миллиметра. Девайс производитель оснастил корпусом с защитой от загрязнений. Диапазон светочувствительности новой камеры ISO 160-12800. Пользователям предоставляется возможность серийной съемки, скорость которой 11к/с, и записи видео 4K частотой 30 к/с.
Вес компактной камеры 478 граммов, а автономность батареи позволяет сделать 420 фотографий. На российском рынке такой аппарат обойдется пользователям примерно в 103 тысячи рублей.
Fujifilm X100V может похвастаться наличием X-Processor и гибридным видоискателем. Также новая камера получила поворотный сенсорный ЖК-экран и обновленный объектив с фокуснм расстоянием в 23 миллиметра. Девайс производитель оснастил корпусом с защитой от загрязнений. Диапазон светочувствительности новой камеры ISO 160-12800. Пользователям предоставляется возможность серийной съемки, скорость которой 11к/с, и записи видео 4K частотой 30 к/с.
Вес компактной камеры 478 граммов, а автономность батареи позволяет сделать 420 фотографий. На российском рынке такой аппарат обойдется пользователям примерно в 103 тысячи рублей.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:53