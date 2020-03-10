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В Сети появились примеры фото с компактной камеры Fujifilm X100V

Пользователи могут оценить в Сети примеры фото, которые были сделаны на Fujifilm X100V. Разработчик только недавно официально представил компактную камеру, которую оснастил новым датчиком изображения X-Trans CMOS 4 с разрешением 26 мегапикселей.



Fujifilm X100V может похвастаться наличием X-Processor и гибридным видоискателем. Также новая камера получила поворотный сенсорный ЖК-экран и обновленный объектив с фокуснм расстоянием в 23 миллиметра. Девайс производитель оснастил корпусом с защитой от загрязнений. Диапазон светочувствительности новой камеры ISO 160-12800. Пользователям предоставляется возможность серийной съемки, скорость которой 11к/с, и записи видео 4K частотой 30 к/с.

Вес компактной камеры 478 граммов, а автономность батареи позволяет сделать 420 фотографий. На российском рынке такой аппарат обойдется пользователям примерно в 103 тысячи рублей.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:53

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