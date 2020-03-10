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Кортни Кардашьян рассказала, почему у неё возникает желание ходить обнаженной

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни раскрыла причины своей необычной привычки в новом интервью. Светская львица рассказала, почему у неё возникает желание ходить обнаженной.

Кортни Кардашьян никогда не стеснялась выставлять напоказ свое тело в соцсетях. Мать троих детей говорит, что она чувствует себя наиболее "желанной", когда способна похвастаться перед фанатами стройной фигурой. Довольно часто телезвезда публикует рискованные фотографии на веб-платформе Instagram, которые все же отличаются определенной скромностью по сравнению с младшей сестрой Ким. 40-летняя светская львица сообщила в интервью иностранному изданию, что также не пытается скрыть собственные дефекты.

Член знаменитого семейства даже гордо демонстрировала послеродовые растяжки в соцсетях в 2019 году, когда предстала на фотографиях наряженной в черный цельный купальник во время итальянских каникул. Известно, что подобные перемены Кортни Кардашьян восприняла вполне спокойно, поскольку они напоминают ей о рождении троих малышей от бывшего супруга Скотта Дисика: 10-летнем Мейсоне, 5-летнем Рейне и 7-летней Пенелопе.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:45

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