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Пользователь Reddit показал график с влиянием разрыва отношений на здоровье

Пользователь портала Reddit опубликовал график, демонстрирующий влияние разрыва отношений на здоровье. Эти данные помогли другим юзерам найти выход из похожих ситуаций.

После размещенных изображений выяснилось, что расставание является серьезной проблемой с физическими последствиями для человеческого организма. Оно ухудшает качество сна, сердцебиение, а также провоцирует снижение веса, в связи с чем интернет-пользователи попытались вспомнить позитивный опыт разрыва. Согласно графику, юзер на протяжении нескольких месяцев после завершения отношений с помощью кольца и умных часов наблюдал за 7-ю параметрами: сердцебиением в покое, его амплитудой, временем в постели, частотой дыхания, временем засыпания, глубоким сном и его эффективностью. Как видно на графике, с декабря все показатели действительно ухудшились, так как после окончания романа сердцебиение пациента в покое внезапно выросло на 20%, а сердечный ритм упал. Также время в кровати увеличилось, а дыхание участилось.

Тем не менее, через 3 месяца пользователь Reddit почувствовал себя лучше, что говорит о восстановлении организма после разрыва. Количество минут, проведенных в состоянии глубокого сна, снизилось примерно вдвое, а на 3-й месяц начало приходить в норму. Уже за 16 часов пост собрал 21 тысячу репостов, а в комментариях его автор еще раз подтвердил реальность последствий плохого окончания отношений для здоровья. Вместе с другими юзерами он пришел к выводу, что 3-х месяцев может хватить для того, чтобы оправиться после расставания.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:33

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