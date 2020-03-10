Пользователь Reddit показал график с влиянием разрыва отношений на здоровье





После размещенных изображений выяснилось, что расставание является серьезной проблемой с физическими последствиями для человеческого организма. Оно ухудшает качество сна, сердцебиение, а также провоцирует снижение веса, в связи с чем интернет-пользователи попытались вспомнить позитивный опыт разрыва. Согласно графику, юзер на протяжении нескольких месяцев после завершения отношений с помощью кольца и умных часов наблюдал за 7-ю параметрами: сердцебиением в покое, его амплитудой, временем в постели, частотой дыхания, временем засыпания, глубоким сном и его эффективностью. Как видно на графике, с декабря все показатели действительно ухудшились, так как после окончания романа сердцебиение пациента в покое внезапно выросло на 20%, а сердечный ритм упал. Также время в кровати увеличилось, а дыхание участилось.Тем не менее, через 3 месяца пользователь Reddit почувствовал себя лучше, что говорит о восстановлении организма после разрыва. Количество минут, проведенных в состоянии глубокого сна, снизилось примерно вдвое, а на 3-й месяц начало приходить в норму. Уже за 16 часов пост собрал 21 тысячу репостов, а в комментариях его автор еще раз подтвердил реальность последствий плохого окончания отношений для здоровья. Вместе с другими юзерами он пришел к выводу, что 3-х месяцев может хватить для того, чтобы оправиться после расставания.