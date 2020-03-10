Медики назвали 4 главных причины развития заболеваний почек





Высокое кровяное давление зачастую называют основополагающей причиной множества заболеваний почек. Более 28% случаев почечной недостаточности вызваны гипертонией, которую необходимо предотвращать при помощи нескольких методов. Они включают в себя регулярные физические упражнения, отказ от кофе, алкоголя и чрезмерного количества соли, а также уменьшение стрессовых ситуаций. Не лишним станет диета с высоким содержанием калия, который можно получить употребляя авокадо, бананы и батат.Американские исследователи также обнаружили опасность сладких фруктовых соков, газированной воды и содовой, которые повышают риск развития недугов почек. По результатам эксперимента, участники, которые употребляли большинство этих напитков, были на 61% более подвержены нарушениям мочеполовой системы. Более неожиданным оказалось вредное воздействие рентгеноконтрастных препаратов, перед приемом которых нужно обязательно выпить несколько стаканов воды. Наконец, медики рекомендуют не злоупотреблять такими болеутоляющими средствами, как ибупрофен, напроксен и ацитаминофен.