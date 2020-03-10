Египетский врач назвал соки, уменьшающие риск заражения коронавирусом





По мнению Магди Бадрана, людям стоит налегать на овощи и фрукты, употребление которых ведёт к повышению работоспособности организма и иммунитета к недугам. Ещё необходимо дома готовить некоторые виды соков. Один из советов заключается в сочетании имбиря и свежевыжатого апельсинового сока. Такой напиток полезен благодаря большому количеству витамина С и куркумину, имеющему бактерицидные свойства и оказывающему стимулирующее действие на иммунную систему. Обратить внимание важно и на гранатовый сок, содержащий минералы и микроэлементы в большом количестве. С помощью витамина P укрепляются сосуды, B12 способствует улучшению кроветворения, а B6 благоприятно влияет на нервную систему.Также врач отметил пользу сока с лимоном и мятой, действующего как натуральный антибиотик – он помогает в случае простудных заболеваний и ангины. Употреблять стоит и сок из киви, являющийся кладезем аскорбиновой кислоты, а потому его хорошо использовать в качестве профилактики простуды, инфекций, а ещё для того, чтобы активизировать защитные силы организма. Добавление в этот состав измельчённых бананов способствует усилению питательной ценности напитка, поскольку благодаря находящемуся в них калию, они необходимы для сердечно-сосудистой системы.