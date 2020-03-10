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«Лучший ремейк со времен «Золушки»: Кинокритики оценили голливудскую премьеру «Мулан»

В Голливуде состоялась премьера игровой анимации от кинокомпании Disney. После просмотра американские кинокритики высоко оценили фильм, сообщив, что это лучший ремейк со времен «Золушки».
«Лучший ремейк со времен «Золушки»: Кинокритики оценили голливудскую премьеру «Мулан»

Фэнтезийная история о бесстрашной юной девушке, по имени Мулан, появится в кинотеатрах России уже 26 марта 2020 года. Однако зарубежные критики уже поделились своими впечатлениями на страницах в Twitter. По словам одного из экспертов, кинокартина передала настоящую историю военных действий на территории Северного Китая, в отличие от мультипликационной версии.

В тоже время, не все кинокритики остались довольны после просмотра. Представитель британского издания назвал «Мулан» «заурядной кинолентой» из-за посредственного антигероя и не стабильного экш-качества. Кроме негативных откликов, зрители особенно отметили игру актерского состава и работу режиссера Ники Каро, которые создали по-настоящему «волшебную атмосферу».

Среди комментариев нередко встречаются призывы к обязательному просмотру всей семьей. Эксперт Тесса Смит написала в своем блоге, что ей на терпится поскорее показать анимационный ремейк «Мулан» своим дочкам.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:06

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