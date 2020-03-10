«Лучший ремейк со времен «Золушки»: Кинокритики оценили голливудскую премьеру «Мулан»



#Mulan is the best of the Disney live-action remakes since Cinderella — I didn’t even miss the songs. Finds new notes in a story we already know while delivering gorgeous action, heart, and humor. Liu Yifei is 🌟💥🔥 — Angie J. Han (@ajhan) March 10, 2020

Фэнтезийная история о бесстрашной юной девушке, по имени Мулан, появится в кинотеатрах России уже 26 марта 2020 года. Однако зарубежные критики уже поделились своими впечатлениями на страницах в Twitter. По словам одного из экспертов, кинокартина передала настоящую историю военных действий на территории Северного Китая, в отличие от мультипликационной версии.В тоже время, не все кинокритики остались довольны после просмотра. Представитель британского издания назвал «Мулан» «заурядной кинолентой» из-за посредственного антигероя и не стабильного экш-качества. Кроме негативных откликов, зрители особенно отметили игру актерского состава и работу режиссера Ники Каро, которые создали по-настоящему «волшебную атмосферу».Среди комментариев нередко встречаются призывы к обязательному просмотру всей семьей. Эксперт Тесса Смит написала в своем блоге, что ей на терпится поскорее показать анимационный ремейк «Мулан» своим дочкам.