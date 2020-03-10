Эксперт Руслан Громов рассказал о модных трендах весны-лета 2020 года





Известный стилист Руслан Громов сообщил, что уследить за последними модными новинками не нужно: достаточно лишь определить популярные в тот или иной период оттенки и принты. Более того, за прошедшие пару месяцев, особенных "революций" в мире моды не наблюдалось. Поэтому большинству любителей шоппинга необходимо обратить внимание на интересные "фишки" и провокационные направления у мировых дизайнеров, которые позволят освежить образ к началу лета. Среди элементов гардероба все также остаются востребованными джинса, изделия из кожи, лаковые покрытия, оверсайз и кислотные цвета в одежде и макияже.Стоит отметить, что доминирующие позиции в палитре 2020 года занимают синие оттенки. Громов говорит, что женщинам могут понравится комбинации из классического стиля, который может быть представлен как из лёна, шелка или хлопка, так из более тривиального денима. В общем и целом, стилисты рекомендуют пополнить свой шкаф платьями с пышными и объемными рукавами-фонариками, туфлями на платформе и босоножками с перемычкой или шнуровкой. Наконец, нельзя игнорировать "луки" с прозрачными одеяниями или одеждой с экзотическими, животными и блестящими принтами.