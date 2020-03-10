Появились предполагаемые изображения Samsung Galaxy Note 20





Эти изображения не являются официальными и основаны на представлениях дизайнеров LetsGoDigital. Свое видение они решили представить накануне старта продаж линейки Galaxy S20. На рендерах, которые были показаны, новая модель напоминает версию Note 9, а с ожидаемым смартфоном у нее практически нет ничего общего. По мнению дизайнеров, следующее поколение Galaxy Note 20 разработчики оснастят стилусом с дополнительным функционалом.Следует отметить, что Samsung не анонсировала начало разработки гаджета Galaxy Note 20. Представители компании сейчас активно работают над перспективным аккумулятором, который является полностью твердотельным.