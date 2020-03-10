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Появились предполагаемые изображения Samsung Galaxy Note 20

Дизайнеры компании LetsGoDigital обнародовали в Сети предполагаемые изображения смартфона Samsung Galaxy Note 20. Специалисты пофантазировали на тему того, как может выглядеть ожидаемый гаджет известного производителя.

Появились предполагаемые изображения Samsung Galaxy Note 20


Эти изображения не являются официальными и основаны на представлениях дизайнеров LetsGoDigital. Свое видение они решили представить накануне старта продаж линейки Galaxy S20. На рендерах, которые были показаны, новая модель напоминает версию Note 9, а с ожидаемым смартфоном у нее практически нет ничего общего. По мнению дизайнеров, следующее поколение Galaxy Note 20 разработчики оснастят стилусом с дополнительным функционалом.

Следует отметить, что Samsung не анонсировала начало разработки гаджета Galaxy Note 20. Представители компании сейчас активно работают над перспективным аккумулятором, который является полностью твердотельным.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:53

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