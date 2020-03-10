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Медики рассказали о втором излечившемся от ВИЧ пациенте Адаме Кастильехо

Британские медики рассказали журналистам о втором пациенте, который смог побороть ВИЧ. Им стал 40-летний Адам Кастильехо, переживший годы лечения.

Согласно размещенной в интернете информации, несмотря на то, что специалисты описывают вышеназванный случай как длительную ремиссию, эксперты назвали его лекарством от заболевания, провоцирующего СПИД. Адам Кастильехо, который изначально лечился от рака крови, перенес хирургическое вмешательство по трансплантации мозга, что стало так называемым препаратом от недуга. Пациент пережил операцию в мае 2016 года, а в сентябре следующего он отказался от анти-ВИЧ лекарств.

По мнению медиков, хоть и пересадка косного мозга не считается терапией в данном случае, так как является весьма опасной, понимание происходящих в этот момент в человеческом организме процессов способствует ученым в создании эффективного препарата против болезни.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:46

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