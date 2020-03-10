В Сети опубликовали подробности новой версии iOS 14





Возможно, дополнение Seymour получит название Fit или Fitness. Инженеры занимаются изготовлением отдельного приложения для таких операционных систем как tvOS 14, watchOS 7 и iOS 14, а не заменой существующего Activity. С помощью новой версии юзеры смогут скачивать фитнес-ролики с упражнениями, а умные часы будут отслеживать деятельность пользователя. Разработчики также добавят в разработку обновленный API-интерфейс под названием PencilKit, позволяющий задействовать Apple Pencil для распознавания и преобразования рукописного текста. Функцию можно будет применять в различных программах.Кроме этого, сторонние конструкторы должны получить доступ к PencilKit. С помощью «@» iMessage сможет отмечать последнее сообщение как непрочитанное или отменять отправку. При этом доступна опция создания тега контактов в групповых диалогах. Согласно информации в Сети, пока что эти действия находятся на стадии испытаний и могут не появится в iOS 14.Как сообщила MacRumours, девайс для отслеживания предметов технологии AirTag будет функционировать на аккумуляторе CR2032. Он активируется при нажатии кнопки на нем, а для подключения к iPad или смартфону юзеру необходимо поднести аппарат к нужному устройству.