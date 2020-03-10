Кинокомпания Disney отказалась от работы над сериалом по вселенной «Трона»
Американское издание сообщило, что кинокомпания Disney отказалась от работы над сериалом по вселенной «Трона». Как известно, сценаристом проекта был американский лауреат премии «Оскар» Джон Ридли, который несколько месяцев трудился напрасно.
В опубликованной статье отсутствуют подробности принятого решения всемирно известной студии. Однако, по словам некоторых информаторов, подобная ситуация произошла в 2015 году, когда кинокомпания прекратила съемки продолжения культового фантастического фильма «Трона-3», заявив, что проект «никогда не претендовал на зеленый свет». Кроме того, один из руководителей Disney сообщил о слишком больших вложениях, которые вовсе не оправданы.
Как известно, всего через несколько месяцев после громкого заявления, появились слухи о возрождении франшизы и новых съемок, так называемого, перезапуска. Информаторы убеждены, что вероятнее всего, в 2020 году ситуация повторится и сериал по вселенной «Трона» вскоре обязательно будет анонсирован.
В свою очередь кинокомпания Disney не комментирует информацию в СМИ об отмененном анонсе фантастической киноленты и отказе от съемок.
В опубликованной статье отсутствуют подробности принятого решения всемирно известной студии. Однако, по словам некоторых информаторов, подобная ситуация произошла в 2015 году, когда кинокомпания прекратила съемки продолжения культового фантастического фильма «Трона-3», заявив, что проект «никогда не претендовал на зеленый свет». Кроме того, один из руководителей Disney сообщил о слишком больших вложениях, которые вовсе не оправданы.
Как известно, всего через несколько месяцев после громкого заявления, появились слухи о возрождении франшизы и новых съемок, так называемого, перезапуска. Информаторы убеждены, что вероятнее всего, в 2020 году ситуация повторится и сериал по вселенной «Трона» вскоре обязательно будет анонсирован.
В свою очередь кинокомпания Disney не комментирует информацию в СМИ об отмененном анонсе фантастической киноленты и отказе от съемок.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:33