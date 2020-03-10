Кинокомпания Disney отказалась от работы над сериалом по вселенной «Трона»





В опубликованной статье отсутствуют подробности принятого решения всемирно известной студии. Однако, по словам некоторых информаторов, подобная ситуация произошла в 2015 году, когда кинокомпания прекратила съемки продолжения культового фантастического фильма «Трона-3», заявив, что проект «никогда не претендовал на зеленый свет». Кроме того, один из руководителей Disney сообщил о слишком больших вложениях, которые вовсе не оправданы.Как известно, всего через несколько месяцев после громкого заявления, появились слухи о возрождении франшизы и новых съемок, так называемого, перезапуска. Информаторы убеждены, что вероятнее всего, в 2020 году ситуация повторится и сериал по вселенной «Трона» вскоре обязательно будет анонсирован.В свою очередь кинокомпания Disney не комментирует информацию в СМИ об отмененном анонсе фантастической киноленты и отказе от съемок.