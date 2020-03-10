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Учёные назвали опасные последствия нарушения сна у младенцев

Международные учёные провели исследование и назвали опасные последствия нарушения сна у младенцев. Согласно опубликованным в Medical Xpress результатам, подобное явление способно привести к тревожности.

По статистике примерно 19% младенцев до года сталкиваются с нарушениями сна, к примеру, днём они беспокойно спят, быстро уложить их родителям не под силу. Было решено узнать, как это влияет на детей в дальнейшем. В результате эксперимента, в ходе которого были задействованы больше 1 500 женщин и детей, стало понятно, что из-за проблем со сном могут развиться детские эмоциональные расстройства. К ним относятся тревожность, связанная с разлукой, страх перед чужими людьми, обсессивно-компульсивное и паническое расстройства, специфические фобии. Наряду с этим, специалистам ещё не удалось понять, сохраняется ли риск ухудшения психики подростков вследствие нарушения сна в раннем возрасте, и может ли это привести к развитию определённых психиатрических признаков.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:28

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