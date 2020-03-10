В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут появиться герои из «Стражей Галактики»

Режиссер Тайка Вайтити решил включить героев из другого фильма киновселенной Marvel в новую часть приключенческой картины о боге грома. В «Тор 4: Любовь и гром», по некоторым данным, роль злодея досталась Кристиан Бейлу. Но убедиться в этом удастся не скоро, так как релиз фильма будет не раньше следующей осени. Поэтому, достоверны эти данные или нет, неизвестно.Актер Вин Дизель подарил свой голос такому популярному персонажу как малыш Грут. Знаменитость признался, что он рад новости о вхождении Тора в состав «Стражей Галактики». Но он не уверен, что имел право сообщать об этом поклонникам.