В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут появиться герои из «Стражей Галактики»
Вин Дизель случайно проговорился о том, что в новом фильме «Тор: Любовь и гром» могут предстать персонажи из картины «Стражи Галактики». Актер заявил, что рад такому решению в четвертой части ленты, но «говорить об этом, наверное, ему не следовало бы».
Режиссер Тайка Вайтити решил включить героев из другого фильма киновселенной Marvel в новую часть приключенческой картины о боге грома. В «Тор 4: Любовь и гром», по некоторым данным, роль злодея досталась Кристиан Бейлу. Но убедиться в этом удастся не скоро, так как релиз фильма будет не раньше следующей осени. Поэтому, достоверны эти данные или нет, неизвестно.
Актер Вин Дизель подарил свой голос такому популярному персонажу как малыш Грут. Знаменитость признался, что он рад новости о вхождении Тора в состав «Стражей Галактики». Но он не уверен, что имел право сообщать об этом поклонникам.
Режиссер Тайка Вайтити решил включить героев из другого фильма киновселенной Marvel в новую часть приключенческой картины о боге грома. В «Тор 4: Любовь и гром», по некоторым данным, роль злодея досталась Кристиан Бейлу. Но убедиться в этом удастся не скоро, так как релиз фильма будет не раньше следующей осени. Поэтому, достоверны эти данные или нет, неизвестно.
Актер Вин Дизель подарил свой голос такому популярному персонажу как малыш Грут. Знаменитость признался, что он рад новости о вхождении Тора в состав «Стражей Галактики». Но он не уверен, что имел право сообщать об этом поклонникам.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:21