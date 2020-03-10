Владимир Путин оценил шансы на свое президентство после 2024 года





В рамках недавнего выступления перед членами ГД Путин не стал отрицать, что инициатива Валентины Терешковой по поводу обнуления президентских сроков после обновления Конституции имеет шанс на внедрение. В частности, депутат предложила убрать ограничение на количество сроков пребывания в кресле президента. Также она допустила вариант позволить действующему лидеру страны снова баллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок. Путин считает смену власти необходимой для сохранения динамики развития государства, а также обратил внимание, что второй вариант возможен, если такое решение одобрит Конституционный суд.Президент отметил, что возможность выбора лидера оказывается на первом плане, когда государство достигает высокого уровня политической, экономической и социальной сферы.