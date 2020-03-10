Владимир Путин оценил шансы на свое президентство после 2024 года
Владимир Путин высказался насчет президентства после 2024 года. Лидер страны допускает обнуление сроков на посту президента после утверждения поправок к Конституции.
В рамках недавнего выступления перед членами ГД Путин не стал отрицать, что инициатива Валентины Терешковой по поводу обнуления президентских сроков после обновления Конституции имеет шанс на внедрение. В частности, депутат предложила убрать ограничение на количество сроков пребывания в кресле президента. Также она допустила вариант позволить действующему лидеру страны снова баллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок. Путин считает смену власти необходимой для сохранения динамики развития государства, а также обратил внимание, что второй вариант возможен, если такое решение одобрит Конституционный суд.
Президент отметил, что возможность выбора лидера оказывается на первом плане, когда государство достигает высокого уровня политической, экономической и социальной сферы.
В рамках недавнего выступления перед членами ГД Путин не стал отрицать, что инициатива Валентины Терешковой по поводу обнуления президентских сроков после обновления Конституции имеет шанс на внедрение. В частности, депутат предложила убрать ограничение на количество сроков пребывания в кресле президента. Также она допустила вариант позволить действующему лидеру страны снова баллотироваться на высший государственный пост после принятия поправок. Путин считает смену власти необходимой для сохранения динамики развития государства, а также обратил внимание, что второй вариант возможен, если такое решение одобрит Конституционный суд.
Президент отметил, что возможность выбора лидера оказывается на первом плане, когда государство достигает высокого уровня политической, экономической и социальной сферы.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:37